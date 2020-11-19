Лопес розповів, чому не нокаутував Ломаченка

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес планував нокаутувати Василя Ломаченка у титульному бою.

Про це заявив сам боксер.

"Я планував нокаутувати його. Лома бився так, як він міг. Багато говорили про те, що було б, якби він почав раніше йти в атаку. Якби він раніше почав робити те, що я дозволив йому зробити в декількох раундах, це була б інша історія.

Розумієте, до чого я веду? Я б швидко відправив його в нокаут. Лома розумів, що йому не можна отримувати йти у відкритий бій. Він убезпечив себе наскільки міг, але водночас йому потрібно було залишатися активним.

В останньому раунді Лома почав йти вперед і діяти. Я зрозумів, що це шанс відправити його в нокаут. Всі бачили, що в останньому раунді я почав доносити удари і потрясати його.

Я знав, що він вражений. Потім рефері зупинив бій через розсічення. Якби цього не сталося, то я б досяг своєї мети. Принаймні він би став на коліно", - сказав Лопес.