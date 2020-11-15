Арум: Кроуфорд здолає Спенс і Гарсію за один вечір

Теренс Кроуфорд є найкращим напівсередньоваговик світу з величезним відривом.

Про це заявив промоутер боксера Боб Арум.

"Уже 5-го грудня в рингу зійдуться Еррол Спенс (26-0, 21КО) і Данні Гарсія (36-2, 21 КО) поб'ються 5-го грудня, але якщо вони хочуть організувати великий PPV-бій, то їм потрібно битися проти Теренса. Він зможе побити їх обох за один вечір.

Кроуфорд - найкращий напівсередньоваговик світу з величезним відривом. Він нагадує мені Шугара Рея Леонарда і Томмі Хернса. Думаю, Спенс уникатиме Кроуфорда настільки довго, наскільки це можливо, оскільки він розуміє, що не переможе в цьому бою", - сказав Арум.