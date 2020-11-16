Батько Лопеса знайшов суперника для Ломаченка

Теофімо-старший хоче звести українця з Девісом

Батько абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса, Теофімо-старший, хоче, щоб Василь Ломаченко в наступному бою зустрівся з американцем Джервонтою Девісом.

Про це заявив сам фахівець.

"Я сподіваюся, що Девіс продовжить робити те, що робить, і вони з Теофімо поб'ються в майбутньому. Головне завдання - не йти від поєдинків і перемагати. Я вважаю, що в наступному бою Джервонта повинен зустрітися з Ломаченком.

Нехай зустрінеться з Василем, а ми подивимося, що він зможе з ним зробити. Це хороший бій для Девіса. Якщо він нокаутує Лому, то буде виглядати краще, ніж ми", - заявив Лопес-старший.

У ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо здолав Ломаченко одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, Кроуфорд шокований суддівськими оцінками у бою Ломаченко - Лопес.