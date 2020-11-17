 Вайлдер хоче битися з Усиком | Бокс | Champion.com.ua
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Вайлдер хоче битися з Усиком

Сьогодні 19:31 1912 0
Деонтей Вайлдер назвав своїх суперників
Вайлдер хоче битися з Усиком
#Усик, #Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Американський суперважковаговик Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) назвав список з 5 боксерів, з якими хоче побитися в разі, якщо не отримає третій бій проти Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це розповів сам боксер.

Список виглядає наступним чином:

1) Ділліан Вайт (27-2, 17 КО);
2) Енді Руїс-молодший (33-2, 22 КО);
3) Роберт Хеленіус (30-3, 19 KO);
4) Джозеф Паркер (27-2, 21 KO);
5) Олександр Усик (18-0, 13 KO).

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі більше не вийде на ринг у 2020 році.

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