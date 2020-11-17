Вайлдер хоче битися з Усиком

Деонтей Вайлдер назвав своїх суперників

Американський суперважковаговик Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) назвав список з 5 боксерів, з якими хоче побитися в разі, якщо не отримає третій бій проти Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це розповів сам боксер.

Список виглядає наступним чином:

1) Ділліан Вайт (27-2, 17 КО);

2) Енді Руїс-молодший (33-2, 22 КО);

3) Роберт Хеленіус (30-3, 19 KO);

4) Джозеф Паркер (27-2, 21 KO);

5) Олександр Усик (18-0, 13 KO).

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі більше не вийде на ринг у 2020 році.