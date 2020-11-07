 Джошуа: Пулєв хоче титули і хоче перемогти мене | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа: Пулєв хоче титули і хоче перемогти мене

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Джошуа: Пулєв хоче титули і хоче перемогти мене
#Джошуа, #Пулєв

Джерело - Sky Sports.

Суперник чемпіона світу Ентоні Джошуа болгарин Кубрат Пулєв є маловідомим у соціальних мережах.

Про це заявив сам Джошуа.

"Він не відомий боксер в соціальних мережах - місці, де в наші дні багато боксерів отримують авторитет.

Що він собою являє? Він уже давно в спорті і він знає свій шлях на рингу. Зараз у нього є виклик - він хоче титули і хоче перемогти мене", - сказав Джошуа.

Бій Джошуа - Пулєв відбудеться 12 грудня в Лондоні (Великобританія) на арені О2.

Нагадаємо, Гірн назвав умову бою Джошуа - Усик.

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