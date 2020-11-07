Джошуа: Пулєв хоче титули і хоче перемогти мене

Суперник чемпіона світу Ентоні Джошуа болгарин Кубрат Пулєв є маловідомим у соціальних мережах.

Про це заявив сам Джошуа.

"Він не відомий боксер в соціальних мережах - місці, де в наші дні багато боксерів отримують авторитет.

Що він собою являє? Він уже давно в спорті і він знає свій шлях на рингу. Зараз у нього є виклик - він хоче титули і хоче перемогти мене", - сказав Джошуа.