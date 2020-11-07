Джошуа: Пулєв хоче титули і хоче перемогти мене

Джерело - Sky Sports.
Суперник чемпіона світу Ентоні Джошуа болгарин Кубрат Пулєв є маловідомим у соціальних мережах.
Про це заявив сам Джошуа.
"Він не відомий боксер в соціальних мережах - місці, де в наші дні багато боксерів отримують авторитет.
Що він собою являє? Він уже давно в спорті і він знає свій шлях на рингу. Зараз у нього є виклик - він хоче титули і хоче перемогти мене", - сказав Джошуа.
Бій Джошуа - Пулєв відбудеться 12 грудня в Лондоні (Великобританія) на арені О2.
Нагадаємо, Гірн назвав умову бою Джошуа - Усик.