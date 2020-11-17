 Кемпбелл: Я зламав Ломаченка у нашому бою | Бокс | Champion.com.ua
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Кемпбелл: Я зламав Ломаченка у нашому бою

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Британець відзначив свій вклад у нинішній стан українця
Кемпбелл: Я зламав Ломаченка у нашому бою
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Sky Sports.

Українець Василь Ломаченко сильно змінився після поєдинку з Люком Кемпбеллом у 2019 році, коли українець переміг британця за очками.

Про це заявив сам британський боксер.

"Я дуже радий за Лопеса та його команду. Я вже говорив, що після бою зі мною Ломаченко не схожий сам на себе. У мене немає ніяких сумнівів в тому, що мені вдалося серйозно зломити його в день бою.

За перші сім раундів Ломаченко не наніс жодного удару, а Лопес робив все, що хотів в рингу", - сказав Кемпбелл.

Раніше повідомлялося, що  Лопес обурився щодо сусідства з Ломаченком у рейтингу pound-for-pound. 

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