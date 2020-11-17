Кемпбелл: Я зламав Ломаченка у нашому бою

Британець відзначив свій вклад у нинішній стан українця

Джерело - Sky Sports.

Українець Василь Ломаченко сильно змінився після поєдинку з Люком Кемпбеллом у 2019 році, коли українець переміг британця за очками.

Про це заявив сам британський боксер.

"Я дуже радий за Лопеса та його команду. Я вже говорив, що після бою зі мною Ломаченко не схожий сам на себе. У мене немає ніяких сумнівів в тому, що мені вдалося серйозно зломити його в день бою. За перші сім раундів Ломаченко не наніс жодного удару, а Лопес робив все, що хотів в рингу", - сказав Кемпбелл.

Раніше повідомлялося, що Лопес обурився щодо сусідства з Ломаченком у рейтингу pound-for-pound.