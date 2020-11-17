Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) здобув неймовірну перемогу над британцем Дереком Чісорою (32-10, 23 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью.

"Олександр був неймовірним в той вечір. Він показав, що здатний мати справу з суперважкою міццю, що здатний мати справу з бійцем, коли він в невигідному становищі - з недоліком ваги. І він показав, що він грізна сила.

Я знав, що це так, адже він побив мене, виконав свою роботу на мені. Усик - блискучий боєць. У мене немає інших почуттів, крім любові, поваги і захоплення Олександром Усиком. В глибині душі він знає це. Він дуже хороший боєць. Я буду підтримувати його, тільки якщо він не буде битися з моїм другом", - сказав Белью.