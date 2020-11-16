Сіренко: Їздимо допомагати Повєткіну, бо він хороша людина

Український суперважковаговик Владислав Сіренко (14-0, 13 КО) не раз був у таборі росіянина Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я не раз був у таборі Олександра. Можу відзначити, що він хороший спортсмен і людина хороша. Тому ми до нього і їздимо, щоб допомагати.

Там все будується на дисципліні і порядку. Завжди є певні тренування і певна кількість раундів. І що б не сталося, ці тренування відбуваються, ці раунди він спарингує.

Тому я вважаю, що результат (в бою з Вайтом, - прим.) - це заслужена перемога Олександра. Він це заслужив, бо я знаю, як складно він тренувався", - сказав Сіренко.