 Сіренко: Їздимо допомагати Повєткіну, бо він хороша людина | Бокс | Champion.com.ua
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Сіренко: Їздимо допомагати Повєткіну, бо він хороша людина

Сьогодні 07:17 442 1
Український боксер – про спаринги з росіянином
Сіренко: Їздимо допомагати Повєткіну, бо він хороша людина
#Сіренко, #Повєткін

Джерело - Tribuna.com.

Український суперважковаговик Владислав Сіренко (14-0, 13 КО) не раз був у таборі росіянина Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я не раз був у таборі Олександра. Можу відзначити, що він хороший спортсмен і людина хороша. Тому ми до нього і їздимо, щоб допомагати.

Там все будується на дисципліні і порядку. Завжди є певні тренування і певна кількість раундів. І що б не сталося, ці тренування відбуваються, ці раунди він спарингує.

Тому я вважаю, що результат (в бою з Вайтом, - прим.) - це заслужена перемога Олександра. Він це заслужив, бо я знаю, як складно він тренувався", - сказав Сіренко.

Українець був спаринг-партнером "Витязя" при підготовці до бою з британцем Ділліаном Вайтом (26-2, 18 КО).

Раніше повідомлялося, що Дерек  Чісора замінить Повєткіна в бою з Вайтом.

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