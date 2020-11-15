Кроуфорд - Брук: відео нокауту

Бій завершився в 4 раунді

Джерело - Чемпіон.

Американець Теренс Кроуфорд (37–0, 28 KO) нокаутував британця Келла Брука (39–3, 27 KO) в 4-му раунді і захистив пояс чемпіона світу WBO.

Це 37-та перемога Кроуфорда на профі-рингу, і він залишається непереможеним боксером, лідером багатьох P4P рейтингів.

Відео нокауту в бою Теренс Кроуфорд - Келл Брук:

Нагадаємо, Кроуфорд готовий зустрітися з переможцем бою Гарсія - Спенс.