Кроуфорд - Брук: відео нокауту

Джерело - Чемпіон.
Американець Теренс Кроуфорд (37–0, 28 KO) нокаутував британця Келла Брука (39–3, 27 KO) в 4-му раунді і захистив пояс чемпіона світу WBO.
Це 37-та перемога Кроуфорда на профі-рингу, і він залишається непереможеним боксером, лідером багатьох P4P рейтингів.
Відео нокауту в бою Теренс Кроуфорд - Келл Брук:
And just like that. Terence. Bud. Crawford. #Boxing #CrawfordVsBrook #CrawfordBrook pic.twitter.com/ZUOL7mPulp— Round By Round Boxing (@RBRBoxing) November 15, 2020
Нагадаємо, Кроуфорд готовий зустрітися з переможцем бою Гарсія - Спенс.