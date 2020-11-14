Теренс Кроуфорд має побити Келла Брука в рамках бою за титул WBO.

Про це заявив чемпіон WBC і IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс.

"Я чув, що у Брука було всього 7-8 тижнів на тренування, хоча зазвичай збори тривають приблизно 12 тижнів. Я чув, що його тренер теж пішов. Все буде залежати від того, як він себе відчує. Чи готовий він. З точки зору досвіду, це хороший бій, але, як на мене, Кроуфорд просто його поб'є. Я відчуваю, що він переможе", - сказав Спенс