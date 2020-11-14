 Кройфорд - Брук: анонс і прогноз бою за титул WBO | Бокс | Champion.com.ua
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Кройфорд - Брук: анонс і прогноз бою за титул WBO

Сьогодні 12:54 202 0
Кройфорд - Брук: анонс і прогноз бою за титул WBO
Бій за звання чемпіона світу WBO, напівсередня вага
15 листопада 2020 року, 5:00

Теренс Кроуфорд - Келл Брук

The Bubble, MGM Grand в Лас-Вегасі, штат Невада

Чемпіон світу WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд захищатиме свій титул у поєдинку з Келлом Бруком у суботу, 14 листопада 2020 року, в The Bubble, MGM Grand в Лас-Вегасі, штат Невада.

Кроуфорд проведе свій четвертий захист поясу за версією WBO в напівсередній вазі. Американець забрав титул у Джеффа Хорна в червні 2018 року, який володів поясом 2 роки 5 місяців і 4 дні.

Бій відбудеться в андеркарті поєдинку Джошуа Франко і Ендрю Молоні за титул чемпіона світу WBA в другій найлегшій вазі.

Статистика

Теренс Кроуфорд виходить на ринг з непереможеним рекордом в 36 перемог і нуль поразок, 27 з яких припадають на нокаут. У Келла Брука 39 перемог,  із яких 27 перемог нокаутом і 2 поразки.

Статистика показує, що Кроуфорд має 75% нокаутів у порівнянні з 69% Брука.

Теренс Кроуфорд молодший на 1 рік, йому 33. Брук має перевагу в зрості на 2 см. Також, це дає перевагу в радіусі дії на 12 см.

Американець - лівша, у той час як Келл Брук - ортодоксальний боєць.

Кроуфорд - менш досвідчений професійний боєць. Він провів на 5 боїв менше, і дебютував у 2008 році, на 3 роки і 5 місяців пізніше, ніж Брук, перший професійний бій якого відбувся в 2004 році. Кроуфорд провів на 12 професійних раундів менше, 204 проти 216 у Брука.

Теренс Кроуфорд знаходиться на 2-у місці в рейтингу RING у ваговій категорії до 66,7 кг. Келл Брук наразі займає 5-е місце в рейтингу WBO.

Форма

Кроуфорд залишається непереможеним як професіонал, нокаутувавши 5 своїх останніх суперників. У своєму останньому бою він переміг Егідіюса Каваляускаса  - 14 грудня 2019 року технічним нокаутом в 9-му раунді їх бою за звання чемпіона світу WBO в напівсередній вазі. До цього він виграв у Аміра Хана - 20 квітня 2019 року технічним нокаутом у 6-му раунді.

Брук переміг 3 зі своїх останніх 5 суперників, нокаутувавши 2 з них, і в одному бою пройшовши всю дистанцію. У своєму останньому бою він переміг Марка ДеЛуку - 8 лютого 2020 року нокаутом в 7-му раунді. До цього він переміг Майкла Зерафа 8 грудня 2018 року одноголосним рішенням суддів.

27 травня 2017 року Брука нокаутував в 11-му раунді Еррол Спенс-молодший в бою за звання чемпіона світу IBF в напівсередній вазі.

Активність

Що стосується недавньої активності, Теренс Кроуфорд бився більше, ніж Келл Брук. Американець останній раз бився 10 місяців і 30 днів назад, в той час як останній бій Келла Брука був 9 місяців і 5 днів тому.

Останні 5 боїв Кроуфорда вібдулися за 2 роки 3 місяці і 25 днів, що означає, що він бився в середньому кожні 6 місяців і 30 днів. У цих боях він провів в цілому 39 раундів, тобто в середньому поєдинки тривали 7,8 раундів.

Останні 5 боїв Брука відбувалися протягом 3 років 4 місяців і 29 днів, що означає, що він бився в середньому кожні 10 місяців і 7 днів. У цих боях він провів 37 раундів, тобто в середньому вони тривали 7,4 раундів.

Час

Поєдинок відбудеться в ніч з суботи на неділю 14 листопада. Бійці мають вийти на ринг приблизно о 5:00 за київським часом.

Трансляція

Пряма трансляція поєдинку в Україні ексклюзивно в медіасервісі Megogo.

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