Лопес: Я переміг Ломаченка зі зламаною ногою

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) назвав свої травми перед боєм проти Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я робив МРТ і рентген ноги напередодні бою. Виявилося, що у мене були проблеми з кистю. Мені кололи кортизон. Коли я приїду в Лос-Анджелес, щоб мені зняли шви з ноги, то поговорю і з приводу руки. Мені до сих пір боляче, коли я напружую її.

Коли я робив МРТ руки мені сказали, що все в порядку, але в тиждень бою мені сказали, що у мене частковий розрив. Мій лікар весь тиждень бою працював над усім, що мене турбувало: над плечем, над кистю, над ногою - над усім. З плечем потім все було в порядку.

Але велика проблема була з ногою. Мені знадобилася операція. Мені сказали, що на відновлення потрібно 5-6 тижнів. Я приїхав на операцію, лікарі думали, що у мене там частковий розрив, але виявилося, що повноцінний. До того ж у мене там була тріщина.

Я як раз і кажу, що переміг Ломаченко зі зламаною ногою. Але це спорт. Я отримав цю травму до бою. Щоб пошкодження турбувало мене менше, ми замовили особливе взуття. Їх не було в США, і нам доставили її з Британії. Також я був в двох шкарпетках.

Ми намагалися зробити все можливе, адже розуміли, що Ломаченко буде багато рухатися. Ну і впоралися ми відмінно. Ну і ще - коли адреналін тебе захльостує, то ти багато чого не відчуваєш", - сказав Лопес.