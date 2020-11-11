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Гірн назвав спосіб, як перемогти Усика

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Едді Гірн прокоментував бої Олександра Усика у суперважкій вазі
Гірн назвав спосіб, як перемогти Усика
#Усик, #Гірн

Джерело - isport.ua.

Олександра Усика (18-0, 13 КО) можна перемогти у суперважкій вазі лише поставивши його у нерівні умови.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я сумніваюся, що великі суперважкоатлети неодмінно дивляться на Усика і кажуть, що це небезпечний хлопець. Але його буде дуже важко побити. Єдиний спосіб перемогти Усика - поставити його в нерівні умови.

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Коли ти переходиш в хевівейт, то ставиш на кін усе. Усик не поб'ють в першій важкій вазі, у нього там немає суперників. Але якщо Олександр поб'ється з більшим хлопцем, у якого є різкі комбінації, сила, швидкість і пересування, то йому буде дуже важко", - розповів Гірн.

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