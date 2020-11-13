Дюбуа: Відразу погодився б на бій з Усиком

Британський боксер суперважкої ваги Даніель Дюбуа (15-0, 14 KO) готовий зустрітися в рингу з Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Без сумнівів я б відразу погодився на бій з Усиком. Спочатку я поб'ю Джойса, для мене цей поєдинок як титульний елімінатор. Після цього я буду боксувати проти бійця з одним з найгучніших імен. Я відразу ж прийму цей бій.

Звичайно, я готовий конкурувати з Усиком. Всі ці аматорські навички і пересування - це основи боксу. У суперважкій вазі потрібно бути атлетом, і у мене це є. У мене є все необхідне для того, щоб далеко зайти в суперваговиках.

Я з нетерпінням чекаю бою з Джойсом, щоб перемогти його і подивитися, кого мені належить винести далі", - сказав Дюбуа.