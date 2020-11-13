Усик не виступатиме в новоствореній ваговій категорії WBC

Маурісіо Сулейман прокоментував створення нової вагової категорії

Олександр Усик не виступатиме в новій ваговій категорії, котра створюється для бійців, чиї габарити великі для першої важкої ваги, але малі для суперважкої.

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман, який став головним ініціатором створення нової вагової категорії.

За його словами, не лише Усик відмовився виступати в новоствореній ваговій категорії, а й ексчемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер.

На думку президента WBC, таке рішення українського боксера очевидне, оскільки на Олександра може чекати бій проти Ентоні Джошуа.

"Усик - приголомшливий боєць. Один з кращих в історії першої важкої ваги. Провів два поєдинки в суперважкій вазі й ті, хто бачив його бій з Чісорою, прийшли до висновків. Але він офіційний претендент на бій з Джошуа, він хоче заробити. Так що очевидно, що в нього на думці суперважка вага", - розповів Сулейман.

Раніше, Гірн назвав спосіб, як перемогти Усика.