Гірн: Мета Джошуа – бій з Ф’юрі

Джерело - sport.ua.
Олександр Усик вимагає від Ентоні Джошуа провести обов'язковий захист титулу WBO, проте британський боксер хоче бою з Тайсоном Ф’юрі.
Про це розповів промоутер боксера Едді Гірн.
"Джошуа потрібно перемогти Пулєва. Якщо він виграє, то в 2021 році ми йдемо на об'єднання титулів у бою з Тайсоном Ф'юрі. Але вже готовий Усик, який заявляє, що після Пулєва на Джошуа виходить він.
Будемо домовлятися. Будемо вести переговори з організаціями, з боксером. Сподіваюся, ми вирішимо проблему", - сказав Гірн.
Усик після перемоги над Дереком Чісорою відразу заявив, що в наступному поєдинку має намір битися з Джошуа.
Нагадаємо, Усик не виступатиме в новоствореній ваговій категорії WBC.