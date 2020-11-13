Гірн: Мета Джошуа – бій з Ф’юрі

Олександр Усик вимагає від Ентоні Джошуа провести обов'язковий захист титулу WBO, проте британський боксер хоче бою з Тайсоном Ф’юрі.

Про це розповів промоутер боксера Едді Гірн.

"Джошуа потрібно перемогти Пулєва. Якщо він виграє, то в 2021 році ми йдемо на об'єднання титулів у бою з Тайсоном Ф'юрі. Але вже готовий Усик, який заявляє, що після Пулєва на Джошуа виходить він.

Будемо домовлятися. Будемо вести переговори з організаціями, з боксером. Сподіваюся, ми вирішимо проблему", - сказав Гірн.