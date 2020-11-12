Альварес проведе бій з переможцем Суперсерії

Канело дізнався ім'я свого суперника

Джерело - Чемпіон.

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) 19 грудня в Арлінгтоні (штат Техас) на арені AT & T Stadium проведе бій з чемпіоном WBA Super в другій середній вазі і переможцем другого сезону Суперсерії Каллумом Смітом (27-0, 19 КО).

Про це повідомляє ESPN Deportes.

Очікується, що крім титулу Сміта на кону будуть стояти вакантний пояс WBC і титул журналу The Ring.

Бій проти Сміта стане для Альвареса першим після відходу з Golden Boy Promotions і сервісу DAZN. Проте, свій наступний бій Канело в статусі вільного агента знову проведе на DAZN, а промоутером вечора боксу виступить Едді Гірн з Matchroom Boxing.

Сауль Альварес востаннє виходив на ринг восени минулого року, коли в 11-му раунді нокаутував чемпіона WBO в напівважкій вазі Сергія Ковальова.

Раніше, бій Альварес - Плант не відбудеться.