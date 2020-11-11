Атлас розкритикував появу нової вагової категорії WBC

Джерело - Чемпіон.
Відомий американський тренер Тедді Атлас, який в минулому працював з українцем Олександром Гвоздиком, негативно ставиться до появи нової вагової категорії WBC.
Про це заявив сам фахівець.
"WBC (We Be Collecting - Ми Будемо Збирати) тільки що оголосив про створення нового дивізіону і пояса. Чи може це були заради додаткових санкціонують зборів? Спорт стає неактуальним. О, і вони ніколи б не використовували несамовиту історію, щоб це уявити?
А санкційні збори підуть тій постраждалій родині? Думаю, вони забули про це сказати", - зазначив Атлас.
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WBC (We Be Collecting ) just created another division and belt. Could it be for more sanctioning fees? Oink Oink 🐷 Sport being pushed to irrelevance. Roasted Pork. Oh, and they would never use heart wrenching story to pull this off? Sanctioning fees go to family? Guess they forgot to say. 🤐🥴 #boxing #bang💥
Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада оголосила про створення нової вагової категорії, назва якої було Бріджер. Межі цієї категорії можуть встановити на рівні 200-224 фунтів (приблизно 90,7-99,7 кг).