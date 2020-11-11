Атлас розкритикував появу нової вагової категорії WBC

Відомий американський тренер Тедді Атлас, який в минулому працював з українцем Олександром Гвоздиком, негативно ставиться до появи нової вагової категорії WBC.

Про це заявив сам фахівець.

"WBC (We Be Collecting - Ми Будемо Збирати) тільки що оголосив про створення нового дивізіону і пояса. Чи може це були заради додаткових санкціонують зборів? Спорт стає неактуальним. О, і вони ніколи б не використовували несамовиту історію, щоб це уявити?

А санкційні збори підуть тій постраждалій родині? Думаю, вони забули про це сказати", - зазначив Атлас.