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WBC хоче назвати нову вагову категорію Бріджер

Сьогодні 11:34 657 0
Маурісіо Сулейман прокоментував створення нової вагової категорії
WBC хоче назвати нову вагову категорію Бріджер
#WBC, #Сулейман

Джерело - ukrinform.ua.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман запропонував свою назву для нової вагової категорії - Бріджер.
 
Про це розповів сам глава WBC.

Межі цієї категорії можуть встановити на рівні 200-224 фунтів (приблизно 90,7-99,7 кг).

"Ми вирішили створити нову вагову категорію Бріджер в якості мосту (англ. Bridge), що необхідний для боксерів, які перебувають у проміжку 220-224 фунтів. На появу такої назви надихнув шестирічний хлопчик Бріджер Вокер, який героїчно врятував сестру від нападу дикого собаки" , - розповів Сулейман.

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