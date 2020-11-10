WBC хоче назвати нову вагову категорію Бріджер

Джерело - ukrinform.ua.
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман запропонував свою назву для нової вагової категорії - Бріджер.
Про це розповів сам глава WBC.
Межі цієї категорії можуть встановити на рівні 200-224 фунтів (приблизно 90,7-99,7 кг).
"Ми вирішили створити нову вагову категорію Бріджер в якості мосту (англ. Bridge), що необхідний для боксерів, які перебувають у проміжку 220-224 фунтів. На появу такої назви надихнув шестирічний хлопчик Бріджер Вокер, який героїчно врятував сестру від нападу дикого собаки" , - розповів Сулейман.