WBC хоче назвати нову вагову категорію Бріджер

Маурісіо Сулейман прокоментував створення нової вагової категорії

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман запропонував свою назву для нової вагової категорії - Бріджер.

Про це розповів сам глава WBC.

Межі цієї категорії можуть встановити на рівні 200-224 фунтів (приблизно 90,7-99,7 кг).