Повєткіна виписали з лікарні

Подальше лікування боксер буде проходити вдома

Тимчасовий чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Олександр Повєткін був виписаний з лікарні.

Про це заявив промоутер боксера Андрій Рябінський.

"Саша був виписаний з лікарні і переведений на домашнє лікування. Лікарі оцінюють його стан як стабільний. Він відчуває себе добре, але, безумовно, буде потрібно час на повне відновлення. Думаю, приступити до фізичних навантажень вийде не раніше, ніж через два-три тижні", - сказав Рябінський.

Нагадаємо, Повєткін захворів на коронавірус і через це зірвався його бій з Ділліаном Вайтом, який повинен був відбутися 21 листопада.

Раніше повідомлялося, що Дерек Чісора замінить Повєткіна в бою з Вайтом.