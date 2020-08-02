Тайсон: Нокаутую Роя Джонса, якщо випаде можливість

54-річний колишній чемпіон світу Майк Тайсон готовий нокаутувати Роя Джонса-молодшого.

Про це заявив сам Тайсон.

"Пошук і знищення. Я збираюся повернути собі колишню славу. Я нокаутую його, якщо трапиться нагода. Бої і заподіяння шкоди - це те, чим я займаюся.

Не хвилюйтеся про нас. Форман не переймався про те, що отримає шкоди, коли повертався. Ми обидва - професіонали. Ми знаємо, як впоратися з собою - трапиться те, що трапиться", - сказав Тайсон.