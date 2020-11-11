Ф'юрі повідомив, коли завершить кар'єру

Британець впевнений, що відчує потрібний момент

Джерело - Fightnews.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі сам відчує, коли прийде час вішати рукавички на цвях.

Про це заявив сам боксер.

"Ми з Дереком Чісорою - останні бійці нашої епохи. Ми останні, хто вистояв. Всі інші, хто боксували в минулі дні, завершили кар'єру. Насправді у мене було мало боїв, які перетворювалися на війну, я не приймав занадто багато ударів. Маємо те, що маємо. Коли з мене буде досить, я просто піду і більше не буду боксувати. Я буду знати, що з мене досить, оскільки в той момент я не зможу робити те, що робив в дні моєї слави", - сказав Ф'юрі.

Відзначимо, що Ф'юрі розпочав професійну кар'єру в 2008 році. На цей час в його активі 30 перемог (21 достроково) і одна нічия.

Тайсон двічі бився з Чісорою і двічі його переміг.

Нагадаємо, Вайлдер судитиметься з Ф'юрі, якщо не отримає третій бій.