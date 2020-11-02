 Вайлдер судитиметься з Ф'юрі, якщо не отримає третій бій | Бокс | Champion.com.ua
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Вайлдер судитиметься з Ф'юрі, якщо не отримає третій бій

Сьогодні 13:33 668 0
Американець рішуче налаштований
Вайлдер судитиметься з Ф'юрі, якщо не отримає третій бій
#Вайлдер, #Ф'юрі

Джерело - Fightnews.

Колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер готовий піти в суд, якщо команда чинного володаря титулу Тайсона Ф'юрі відмовиться проводити з ним передбачений контрактом реванш.

Про це заявив сам боксер.

"Бій був запланований на 19 грудня. Я раніше заявив, що мені без різниці, відбудеться він з глядачами або без. Якщо вони продовжать і далі валяти дурня, ми подамо позов проти них і всіх причетних до цього.

Можливо, ми поб'ємося на початку наступного року. Кінцева мета полягає в тому, щоб закінчити це протистояння раз і назавжди. Блін, я не розумію, чому Ф'юрі тікає. Це просто ще один бій. Якщо ти вважаєш, що все круто зробив в першому і другому поєдинках, то третій не буде для тебе проблемою. Це буде шматком пирога, хіба ні?

Але якщо ти знаєш, що зробив щось неправильно, пішов на обман, був нечесною в своїх діях, то це викликає занепокоєння. Ф'юрі знає, що він шахраював. Не тільки в першому, але і в другому бою. Тому він не впевнений в третьому поєдинку", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Вайлдер до 2022 року не отримає шансів на титул суперважкої ваги.

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