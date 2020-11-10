Ф'юрі: Впевнений, що для Усика бій з Чісорою буде уроком

Боксер оцінив підготовку Дерека Чісори

Джерело - Gareth A Davies.

Дерек Чісора у бою з Олександром Усиком мав хорошу готовність і за весь поєдинок він жодного разу не побував на канвасі.

Про це заявив володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

"Дерек Чісора змусить попотіти будь-якого суперника. Це демонструється кожного разу. Чісора дасть хороший бій будь-якому опонентові, і Усик - не виняток. Чісора жодного разу не побував на канвасі. Його ніхто не може принизити, бо він хороший боєць. Він досвідчені, сповнений рішучості та у хорошій формі. Стилі роблять бої, і безумовно, стиль Чісори виявився несподіваним для Усика в той вечір. Я впевнений, що Олександр витягне урок з цього бою, повернеться в зал і перегрупуються", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Вайлдер судитиметься з Ф'юрі, якщо не отримає третій бій.