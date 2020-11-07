Атлас назвав головний козир Усика у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик має перспективи у суперважкій вазі після перемоги над Дереком Чісорою.

Про це заявив тренер Тедді Атлас.

"Коли я передбачав результат цього бою, то мені було легко зробити свій вибір, але в підсумку поєдинок виявився важким. Я поставив на перемогу Усика одноголосним рішенням суддів. Я припускав, що він може зупинити Чісору в кінцівці бою, але був ближче до суддівського рішення.

Я говорив про порівняннях Усика з Холіфілдом. Вони обидва були одними з кращих крузер в історії, обидва об'єднали всі титули в першій важкій вазі. Холіфілд - найбільший крузер всіх часів, а Усик, ймовірно, займає друге місце. Евандер піднявся у вазі і зміг зробити те, чого більшість людей не очікувало від дрібнішого хлопця: завоював титул в хевівейті. Йому це вдалося за рахунок характеру, жорсткості, вміння наступати і інтелекту.

Олександр не хотів з'ясовувати яка у нього міцна щелепа. Але в бою з Чісорою він зрозумів, що може на неї розраховувати. Я говорив раніше, що його пропуском до титулу в суперважкій вазі стануть ноги. Справа в тому, що його ноги краще, ніж у більших хлопців. Цим він може компенсувати свої, якщо вам завгодно, недоліки, пов'язані з нестачею габаритів", - заявив Атлас.