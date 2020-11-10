Ф'юрі: Вайлдер ніколи не отримає бій зі мною

Тайсон Ф'юрі прокоментував третій бій з Деонтеєм Вайлдером.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі ні за яких умов не проводитиме третій бій з Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів сам боксер.

"Я погоджувався на кожну дату, яку він і його команда вибирала. Зараз я вже не думаю про це, адже все скінчено. Вайлдер намагався дискредитувати мене за допомогою лайна, яке він говорив. Якби я був таким, як всі інші в світі, то я б подав проти нього позов на 100 млн доларів за наклеп. Але я не такий, я не зацікавлений в подібних речах. Так що Вайлдер ніколи не отримає бій зі мною через те, що сказав в мою сторону. Поразка - це одне. Будь-хто може програти того, хто виявився краще. Інша справа - з'явитися з такою кількістю лайна, яке він вилив за останні вісім місяців. Він переконливо чекав, поки не закінчиться термін дії контракту, щоб відкрити свій рот в останні кілька місяців. Це смішно", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Вайлдер судитиметься з Ф'юрі, якщо не отримає третій бій.