Шелестюк: Чісора створив багато проблем Усику

Перші раунди бою проти Дерека Чісори для Олександра Усика були дуже складними.

Про це заявив боксер Тарас Шелестюк.

"Бій був важким для Усика, особливо початкові раунди. Я був на поєдинку Чісори минулого року на арені O2, і він мене не вразив. Я не давав Дереку багато шансів, адже у нього 9 поразок і йому вже майже 37 років. Всі свої поєдинки з топовими суперниками Чісора програвав.

Я думав, що для Олександра це буде хороше випробування, але не важкий бій. Але виявилося, що Чісора створив Усіку багато проблем, оголив його огріхи в обороні і тактичної постановки поєдинку. Олександр намагався робити те, що він робить завжди, що у нього виходить найкраще - працювати другим номером, накидати багато ударів і рухатися на ногах після цього.

З першого раунду Чісора встановив високий тиск на Сашу. Я думаю, Усик був трошки приголомшений в початкових раундах і не знав, що робити. Він просто тікав, а Чісора бив всюди, в тому числі по ногах, щоб уповільнити Саню", - сказав Шелестюк.