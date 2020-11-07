Хейні і Гамбоа провели зважування перед боєм

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні (24-0, 15 KO) має однакову вагу з Юріоркісом Гамбоа (30-3, 18 KO) з Куби.
Про це повідомляє Boxing Social.
Боксери провели зважування перед боєм.
Поєдинок відбудеться 7 листопада на арені Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Холлівуд, штат Флорида.
Напередодні поєдинку боксери традиційно пройшли церемонію зважування, за результатами якої обидва суперники показали однакову вагу - 61, 2 кг.
Відзначимо, що на кону бою буде стояти титул Хейні.
Раніше, Хейні кинув виклик Лопесу.