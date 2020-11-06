Стало відомо, коли може відбутися реванш Усика і Гассієва

Бій-реванш Мурата Гассієва з Олександром Усиком може відбутися у кінці наступного року.

Про це заявив промоутер російського боксера Володимир Хрюнов.

"Якщо ви дивилися останні бої цих боксерів, то повинні були помітити, що дуже багато що змінилося з часу їх останнього бою.

Мурат Гассієв явно перебуває в стадії прогресу, а в Олександра з'явилися деякі проблеми. З огляду на, які плани промоутери Усика покладають на свого боксера, їх бій з Гассієвим може пройти в кінці наступного року", - сказав Хрюнов.