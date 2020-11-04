Лопес назвав дату та місце наступного бою

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес хоче битися з американцем Джервонтою Девісом.

Про це розповів сам боксер.

"Не можу сказати, що я довіряю Девісу. Чорт забирай, та люди Джервонти просто тримають його подалі від мене. І не тільки його.

Мій наступний бій? Швидше за все, я виступлю в Madison Square Garden. Зараз ми обговорюємо березень і квітень. Так чи інакше, я хочу повернутися додому, в Нью-Йорк. І якщо так, то це буде Madison", - розповів Лопес.