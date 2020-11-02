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Лопес отримав травму у бою з Ломаченком

Сьогодні 17:33 879 0
У Теофімо Лопеса було мікропошкодження
Лопес отримав травму у бою з Ломаченком
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - isport.ua.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) переніс операцію на нозі після бою з Василем Ломаченко (14-2, 10 КО).

Про це розповів журналіст ESPN Марк Кригель.

"Під час бою він зламав великий палець на правій нозі. У п'ятницю йому провели операцію в Лос-Анджелесі через мікроперелом і пошкоджень зв'язок.

Через 5-6 тижнів Лопес зможе почати реабілітацію", - завив Кригель.

Нагадаємо, в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 116-112, 117-111, 119-109.

Раніше, Редкач жорстко розкритикував Ломаченка.

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