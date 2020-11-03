Вайт: Я б задавив Усика

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) не має шансів у боях проти найкращих суперважковаговиків.

Про це розповів Ділліан Вайт (27-2, 18 КО).

"Не думаю, що Усик досить сильний і великий для суперважкої ваги. Не думаю, що зможе встояти проти ударів, адже удари Чісори серйозно його зачіпали. Єдине, що може йому допомогти в боях з нами - це рухатися, тоді він може перехитрити нас. ми великі, серйозні хлопці, ми з ним впораємося. Я б задавив його.

Усик - чемпіон світу? Тільки не в бою зі мною, Джошуа або Ф'юрі. Тут без шансів. Джошуа нокаутує його, тому що у нього є міць, антропометрія, він хороший, активний супертяж, і у нього грамотна команда ", - сказав Вайт.