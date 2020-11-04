Гірн хоче організувати бій Вайт - Ф'юрі

Потрібно організувати бій Ділліана Вайта з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн

"Ф'юрі шукає суперника. Вайт готовий, так чому б і ні. Ми погодимося на такий поєдинок. З нашого боку труднощів не буде. Знаю, що Тайсон шукає легкого суперника на грудень, і не звинувачую їх. Він проведе перший бій після перемоги над Вайлдером і чекає бою з Джошуа у 2021 році. Але Уайт більш ніж готовий до бою 5 грудня. цей бій залежить від одного телефонного дзвінка. Якщо Тайсон хоче реальний бій, Уайт поруч. Ми виразно обговоримо це. Якщо Ф'юрі захоче противника простішого, ми зрозуміємо і це", - сказав Гірн.