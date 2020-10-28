Вайлдер до 2022 року не отримає шансів на титул суперважкої ваги

Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі, які володіють усіма поясами ваги, до 2022 року мінімум не дадуть Вайлдеру шансів повернутися в титульний поєдинок.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Не знаю жодного боксера, який не хотів би отримати реванш. Але Вайлдер зник, нічого не говорить. Все це дуже дивно, але Деонтей свій шанс втратив.

Якщо Джошуа переможе Пулєва, то у 2021 році будуть його поєдинки з Ф'юрі, тому до 2022 року Вайлдер шансів на титул не отримає. Можливо, він взагалі вже закінчив кар'єру", - сказав Гірн.