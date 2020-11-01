Ентоні Джошуа хоче в майбутньому провести бій проти українця Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Джошуа хоче битися з Усиком, але його головний фокус зараз на Тайсоні Ф'юрі. Але він 100% поб'ється з Усиком. Навіть якщо Усик захоче провести ще один бій у цьому дивізіоні.

Джошуа хоче випробувань проти цих супертяжів і Усик це дуже хороший супертяж. Недолік Усика - його розміри, його фізичний недолік. Він непереможний в крузервейті і єдина можливість його поразки - це бої з хлопцями, які занадто великі для нього", - розповів Гірн.