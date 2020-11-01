Вайт: Чісорі потрібні нормальні тренери з боксу

Після бою з Олександром Усиком Дереку Чісорі потрібно змінити тренерів.

Про це заявив британський суперваговик Ділліан Вайт.

"Кут Дерека давав йому неправильні поради. Їм необхідно було щось змінити. Ці люди не займалися боксом. Вони піднімалася в ринг і підбадьорювали його, як ніби були задоволені тим, що він робить.

Може, їх план полягав в тому, щоб просто витримати всі 12 раундів. Можливо. Але йому потрібні нормальні тренери з боксу, які будуть чесні з ним. Друзі для цього не підходять. Я знаю, що мене розкритикують, але це смішно.

Потрібні вказівки, але Дерек не різав кути, не пробивав по корпусу. Я не знаю, що говорили йому. Вони не фахівці з боксу, а тренери з фізпідготовки, люди з ММА. А потрібно, тобі говорили, що були тренери з боксу", - зазначив Вайт.