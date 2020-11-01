Хей: Чісора йшов на Усика, як вантажний потяг

Дерек Чісора у бою з Олександром Усиком змусив суперника виступити на трійку.

Про це заявив менеджер британця Девід Хей.

"Щоб вистояти 12 раундів з Чісорою, потрібен такий боєць, як Усик. Багато суперважковаговиків не зуміли б цього зробити. Може, Усик і не був вражаючим, нехай він і оцінив свій виступ на 3 з 10, але це Дерек змусив його виступити на трійку. Як правило, Усик виступає на 10 з 10.

Чісора влаштував жорсткий бій. Дерек йшов на нього, як вантажний потяг. Він викидав потужні бомби з самого початку поєдинку. Як я і говорив, тут не знадобився інтелект, якщо не згадувати момент, коли Чісора став у стійку лівші і переджебив Усика.

Чісора показав кілька нових трюків, але він продовжує їх освоювати. Дерек може продемонструвати набагато більше", - сказав Хей.