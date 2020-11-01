 Усик - Чисора смотреть онлайн бой 31.10.2020 - Megogo | Бокс | Champion.com.ua
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Усик - Чісора: ОНЛАЙН

Сьогодні 01:30 21820 0
Усик - Чісора: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Усик - Чісора: онлайн-трансляція бою. LIVE 

11-раунд: Активізувався Чісора, наносить він багато ударів, проте не дуже прицільних. Якщо Дерек не нокаутує Усика, то українець має перемогти.

10-раунд: Продовжує Усик диктувати правила в цьому бою, але коли українець зупиняється, то пропускає потужні удари.

9-раунд: Чісора намагається зробити один потужний удар, але Усик проводить класні атаки і загалом має більше попадань.

8-раунд: Усик виглядає впевненіше зараз, з кожним раундом все більше потужних ударів пропускає Чісора. Є відчуття, що побачимо ми сьогодні нокаут.

7-раунд: Типовий раунд ми побачили, але Усик наприкінці провів класну атаку, ще б трохи часу і Дерек опинився б у нокдауні.

6-раунд: Помітна різниця між Усиком та Чісорою. Українець наносить чимало ударів, але британець відповідає дуже потужними джебами.

5-раунд: Продовжується бій у тому ж темпі, Чісора намагається наносити потужні удари, але Усик вдало ухиляється і контратакує.

4-раунд: Упав Усик, але нокдауна не було. Підсідає британець, є відчуття що на пізній стадії бою Дерек буде лише приймати удари українця.

3-раунд: Вже не такий активний Чісора, Усик починає нав'язувати свій стиль, чимало рухаються бійці в ринзі. Питання лише в тому скільки британець зможе боксувати в такому темпі.

2-раунд: Продовжує нав'язувати ініціативу Чісора, але здається, що Усик починає пристосовуватися до такого стилю суперника.

1-раунд: Активно пресингує Чісора! Дерек наносить багато потужних ударів, Усик відповідає поодинокими контрвипадами. Перший раунд за Чісорою.

Бій розпочато!

Тепер черга Олександра Усика!

Дерек Чісора виходить на ринг!

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Українець Олександр Усик зустрінеться з Дереком Чісорою в рамках вечору боксу у Великій Британії.

Бій відбудеться ввечері 31 жовтня у Лондоні на Вемблі Арені.

Орієнтовний початок о 23:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

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