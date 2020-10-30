 Девіс: Медіа зробили Ломаченка богом | Бокс | Champion.com.ua
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Девіс: Медіа зробили Ломаченка богом

Сьогодні 19:10 413 1
Американець вважає, що українець переоцінений
Девіс: Медіа зробили Ломаченка богом
#Ломаченко, #Девіс

Джерело - Sky Sports.

Український боксер Василь Ломаченко, який раніше програв Теофімо Лопесу, як боксер переоцінений.

Про це заявив чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс.

"Це була робота медіа, вони зробили його богом. Мене це не стосувалося, адже я боєць. Я не можу говорити про те, з ким боєць повинен чи не повинен битися.

ЗМІ помістили його на п'єдестал і заявили, що він кращий за Флойда. Вони звели його на трон, ніби він недоторканний. Хіба це був перший бій, в якому він пропускав удари? Це стало зрозуміло ще два бої назад", - Девіс.

Раніше, Усик вперше відреагував на поразку Ломаченка.

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