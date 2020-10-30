 Гірн: Сподіваюся, що Чісора добереться до Усика | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: Сподіваюся, що Чісора добереться до Усика

Сьогодні 16:56 884 0
Промоутер знову відзначився дивним коментарем
Гірн: Сподіваюся, що Чісора добереться до Усика
#Усик, #Чісора, #Гірн

Джерело - vringe.com.

Перед боєм з Олександром Усиком (17-0, 13 КО), який відбудеться 31 жовтня в Лондоні, Дерек Чісора (32-9, 23 КО) набрав нереальну форму.

Про це заявив британський промоутер Усика Едді Гірн.

"Сподіваюся, що Чісора зможе дістатися до Усика. І я не хочу дивитися на те, як Усик викладає Дереку урок з 1-го по 6-й раунди. Хочу, щоб Чісора дістався до Усика вже на старті бою. Хочу, щоб Олександр після 1-2 раундів зрозумів, що буде дуже непросто.

Чісора не боїться пропущених ударів. Я впевнений, я можу поклястися, що Чісора зробить все, щоб перемогти. Тим більше, що статус Усика - звання обов'язкового претендента по лінії WBО - буде на кону бою.

Схоже, Чісора набрав нереальну форму. Візуально він ніколи раніше не виглядав краще. Але він - андердог. Хоча бій обіцяє бути цікавим", - сказав Гірн.

Раніше, Усик і Чісора провели дуель поглядів.

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