Ф'юрі оголосив про повернення на ринг 5 грудня

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1; 21 КО) на ринг повернеться 5 грудня.
Про це заявив сам боксер.
"Велике оголошення. Циганський король повертається 5 грудня в Лондоні.
Опонент уточнюється. Не можу дочекатися, щоб повернутися на ринг і повернутися до того, що у мене виходить найкраще", - зазначив Ф'юрі.
Big announcement The Gypsyking is back in Uk 🇬🇧 December 5 London opponent tbc— TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 24, 2020
Can’t wait to get back in the ring and get back to what I do best. 🥊 2020#Returnofthemac@WBCBoxing @frankwarren_tv @trboxing @btsportboxing @espn @MTKGlobal @wowhydrate @MarbellaUk @goldstar pic.twitter.com/MQ6KhZ0K0J
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