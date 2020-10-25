Ф'юрі оголосив про повернення на ринг 5 грудня

Чемпіон світу зробив заяву

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1; 21 КО) на ринг повернеться 5 грудня.

Про це заявив сам боксер.

"Велике оголошення. Циганський король повертається 5 грудня в Лондоні. Опонент уточнюється. Не можу дочекатися, щоб повернутися на ринг і повернутися до того, що у мене виходить найкраще", - зазначив Ф'юрі.

Раніше, Джошуа цікавився куди зник Вайлдер і чому він мовчить.