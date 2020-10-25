 Ф'юрі оголосив про повернення на ринг 5 грудня | Бокс | Champion.com.ua
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Ф'юрі оголосив про повернення на ринг 5 грудня

Сьогодні 13:51 732 0
Чемпіон світу зробив заяву
Ф'юрі оголосив про повернення на ринг 5 грудня
#Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1; 21 КО) на ринг повернеться 5 грудня.

Про це заявив сам боксер.

"Велике оголошення. Циганський король повертається 5 грудня в Лондоні.

Опонент уточнюється. Не можу дочекатися, щоб повернутися на ринг і повернутися до того, що у мене виходить найкраще", - зазначив Ф'юрі.

Раніше, Джошуа цікавився куди зник Вайлдер і чому він мовчить.

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