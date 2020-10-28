Чісора може перейти в ММА після бою з Усиком

Британець вже тренується як до боїв без правил

Джерело - The Athletic.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора зараз проводить тренування по ММА і не виключає свого переходу в бої без правил після поєдинку з Олександром Усиком.

Про це заявив сам боксер.

"Такі тренування допомагають мені бути в хорошій фізичній формі. Я розумію, що можу бути хорошим бійцем ММА. Я можу стати їм після бою з Усиком. Ми багато бачимо, як бійці ММА приходять в бокс, тому я думаю, що можу перейти у зворотну сторону", - сказав Чісора.

Бій Усик - Чісора відбудеться в суботу, 31 жовтня.

Нагадаємо, промоутер вмовляє Усика відмовитися від бою з Джошуа.