Промоутер вмовляє Усика відмовитися від бою з Джошуа

Промоутер Олександра Усика Едді Гірн вмовляє українського боксера відмовитися від поєдинку з Ентоні Джошуа, аби британець зустрівся з Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів сам менеджер.

"Якщо Усик переможе Чісору, а Джошуа - Пулєва, то постанова говорить, що Джошуа повинен провести наступний поєдинок з Усиком. Але якщо Джошуа переможе, він подасть заявку в WBO і скаже: "Я хотів би битися з Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона". WBO може сказати так чи ні. Якщо вони відмовлять, ми йдемо до Усика і запитуємо: "Ви дозволите нам провести поєдинок з Ф'юрі, в квітні?

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Я хочу, щоб поєдинок Джошуа проти Ф'юрі був за титул абсолюту. Пояси важливі для Джошуа. Він не накопичував ці пояси і не платив штрафні санкції тільки для того, щоб викинути їх. Він хоче бути беззаперечним. Але ми також поважаємо Усика як обов'язкового претендента", - сказав Гірн.