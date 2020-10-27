Красюк: Джошуа розуміє, що Усик несе серйозну загрозу для нього

Проведення бою боксера Олександра Усика з володарем поясів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа є питанням часу.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Я впевнений, що Усик вже в голові у Джошуа. Не сумніваюся в тому, що їх поєдинок все одно відбудеться, це лише питання часу.

Не має значення, наскільки велика перемога Усика - Ентоні знає, що цей хлопець представляє для нього реальну загрозу", - сказав Красюк.