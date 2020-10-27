Гірн: Вайлдер зірвав поєдинок з Ф'юрі

Скасування третього бою між Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 KO) і чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) пов'язана з відмовою американця.

Про це заявив відомий промоутер Едді Гірн.

"Він сам собі бос. Якщо він заробив достатньо грошей і готовий піти, то удачі йому. Це небезпечний вид спорту. Крім спадщини вам потрібні чималі гроші і що збереглося здоров'я.

Все це дивно. Все, що я знаю, так це те, що Вайлдер зірвав поєдинок з Ф'юрі. І у нього не буде шансу боксувати за титул до 2022 року, оскільки Джошуа планує перемогти Кубрата Пулєва і зустрітися з Ф'юрі", - сказав Гірн.