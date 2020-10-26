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Промоутер назвав умови бою Берінчик - Лопес

Сьогодні 14:46 674 0
Олександр Красюк прокоментував майбутнє Дениса Берінчика
Промоутер назвав умови бою Берінчик - Лопес
#Берінчик, #Лопес

Джерело - suspilne.media.

Український боксер Денис Берінчик (14-0, 8 КО) може зустрітися із абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО).

Про це розповів промоутер українця та генеральний директор К2 Promotion Олександр Красюк.

"Якщо Лопес все ж таки зробить заплановане і перейде в категорію вище, залишивши вакантними усі пояси, то Денис Берінчик братиме участь у відбіркових поєдинках, аби отримати шанс битись за вакантний титул.

Якщо ж Лопес залишиться і буде захищати, то ми робитимемо свою роботу для того, щоб Дениса було визнано офіційним претендентом і він отримав шанс битись із чемпіоном світу", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Берінчик йде в політику.

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