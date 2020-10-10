32-річний український боксер Денис Берінчик переміг 38-річного румунського бійця Віорела Сіміона і вирішив спробувати себе в політиці.

"Бої бувають різні. На рингу — за титул, а в житті — виклик на бій за інтереси українців. На місцевих виборах йду від партії УДАР Віталія Кличка на посаду голови Борщагівської громади", — написав Берінчик.

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