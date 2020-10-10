32-річний український боксер Денис Берінчик переміг 38-річного румунського бійця Віорела Сіміона і вирішив спробувати себе в політиці.
"Бої бувають різні. На рингу — за титул, а в житті — виклик на бій за інтереси українців. На місцевих виборах йду від партії УДАР Віталія Кличка на посаду голови Борщагівської громади", — написав Берінчик.
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Бои бывают разные. На ринге – за титул, а в жизни – вызов на бой за интересы украинцев. На местных выборах иду от партии УДАР Виталия Кличко на должность председателя Борщаговской громады. Это три села под Киевом – Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка и Чайки. Сегодня УДАР – сила, способная дать толчок к развитию и решению реальных проблем громады. У меня есть ударные планы относительно перемен, которые давно назрели. Вместе с командой УДАРА мы можем сделать жизнь жителей более комфортной. Больше об ударных планах – на странице https://www.facebook.com/udar.borshchagivka/Борщагівська об'єднана громада. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. Вместе – к следующей победе!
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