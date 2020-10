View this post on Instagram

Бои бывают разные. На ринге – за титул, а в жизни – вызов на бой за интересы украинцев. На местных выборах иду от партии УДАР Виталия Кличко на должность председателя Борщаговской громады. Это три села под Киевом – Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка и Чайки. Сегодня УДАР – сила, способная дать толчок к развитию и решению реальных проблем громады. У меня есть ударные планы относительно перемен, которые давно назрели. Вместе с командой УДАРА мы можем сделать жизнь жителей более комфортной. Больше об ударных планах – на странице https://www.facebook.com/udar.borshchagivka/Борщагівська об'єднана громада. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. Вместе – к следующей победе!