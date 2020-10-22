Джошуа: Мені цікаво, куди зник Вайлдер і чому він мовчить

Американець Деонтей Вайлдер є хорошим боксером для суперважкої ваги.

Про це заявив боксер Ентоні Джошуа.

"Після поразки багато речей змінюються. Наш світ - жорстоке місце, і потрібно мати товсту шкіру. Вайлдер зараз або готує суперплан, сидячи зі своєю командою і вивчаючи кожен момент бою з Ф'юрі, або він знаходиться біля озера, де обхопив голову руками, думаючи, що взагалі відбувається.

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В один момент ти - ТОП, а в іншій - летиш у прірву.

Мені цікаво, куди він пропав і чому мовчить. Сподіваюся, скоро ми це дізнаємося. Цікаво, чому зірвався третій бій з Ф'юрі. Сподіваюся, він повернеться. Деонтей - хороший боксер для суперважкої ваги", - зазначив Джошуа.