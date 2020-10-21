 Батько Ломаченка хотів перенести бій з Лопесом через травму | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Реал Мадрид - Шахтар Донецьк: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:10 792
У разі перенесення бою з Лопесом, Ломаченко міг завершити кар'єру
Сьогодні 11:33 353
Редкач жорстко розкритикував Ломаченка
Сьогодні 11:15 421
Ломаченка прооперували після поразки від Лопеса
Сьогодні 10:10 815
Динамо – Ювентус 0:2. Огляд матчу
Вчора 23:42 1387
Динамо поступилося Ювентусу у 1 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:45 7658 1
Динамо - Ювентус 0:2. Як це було
Вчора 21:44 27559
Кременчук вперше в історії виграв УХЛ
Вчора 21:21 931 1
Куртуа оцінив перспективи Луніна
Вчора 17:30 3314
Рух силовими методами заставили провести матч з Динамо без глядачів – Дедишин
Вчора 16:45 2899 1
Блоги
Рік тому Гвоздик зазнав поразки від Бетербієва
Рік тому Гвоздик зазнав поразки від Бетербієва Valeriy Ruchka
19.10.2020 22:44 452
Про секрет збірної Шевченка та ставлення до мотоциклістів на дорогах - Артем Бєсєдін
Про секрет збірної Шевченка та ставлення до мотоциклістів на дорогах - Артем Бєсєдін Valeriy Ruchka
19.10.2020 17:12 1085
Український чемпіон жорстко відреагував на заборону книги про Стуса
Український чемпіон жорстко відреагував на заборону книги про Стуса Valeriy Ruchka
19.10.2020 15:42 4686 4
Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги
Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги Valeriy Ruchka
19.10.2020 12:49 3228
Петряк забив космічний гол у чемпіонаті Угорщини
Петряк забив космічний гол у чемпіонаті Угорщини Valeriy Ruchka
19.10.2020 10:21 4226
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:09 Бокс Батько Ломаченка хотів перенести бій з Лопесом через травму 133
11:51 Футбол Михайленко очолив кіпрський Пафос 295
11:35 Блог Ви православний воїн! - Московський піп звернувся до Ломаченка 154
11:33 Бокс У разі перенесення бою з Лопесом, Ломаченко міг завершити кар'єру 353
11:15 Бокс Редкач жорстко розкритикував Ломаченка 421
11:08 Блог Омріяна Ліга чемпіонів: 8 гравців Динамо вперше зіграли у груповому етапі 172
10:57 Баскетбол Індіана призначила нового головного тренера 358
10:41 Футбол Ребров: Барселона - це дуже високий рівень 482
10:25 Футбол Аллегрі може очолити Челсі 529
10:11 Футбол РБ Лейпциг - Башакшехір 2:0. Огляд матчу 511
10:10 Бокс Ломаченка прооперували після поразки від Лопеса 815
10:06 Блог Влада Седан показала як її привітав Зінченко із днем народження 379
09:55 Баскетбол ФБУ відхилила протест Будівельника на результат гри з Харківськими Соколами 546
09:40 Футбол Ренн - Краснодар 1:1. Огляд матчу 570
09:25 Футбол Луческу: Не потрібно було свистіти, коли зафіксували фол у Вербича 1142 1
09:10 Футбол Челсі - Севілья 0:0. Огляд матчу 667
08:55 Баскетбол Дніпро хоче підписати колишнього гравця клубу НБА 823
08:40 Футбол ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1:2. Огляд матчу 1098
08:24 Баскетбол Дніпро підсилився форвардом збірної України 1221
08:08 Футбол Пірло: Бущану ще потрібно рости в рівні до Буффона 1633
07:27 Футбол Визначено найкращого гравця Динамо у матчі з Ювентусом 2463
06:10 Футбол Реал Мадрид - Шахтар Донецьк: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 792
06:04 Футбол Барселона - Ференцварош 5:1. Огляд матчу 1456
20 Жовтня 2020
23:55 Футбол Ференцварош Реброва програв Барселоні, Манчестер Юнайтед обіграв ПСЖ. Результати 1 туру Ліги чемпіонів 1229
23:42 Футбол Динамо – Ювентус 0:2. Огляд матчу 1387

Батько Ломаченка хотів перенести бій з Лопесом через травму

Сьогодні 12:09 133 0
Через знеболюючого уколу Ломаченко пропустив тиждень тренувань і спарингів
Батько Ломаченка хотів перенести бій з Лопесом через травму
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - isport.ua.

Тренер і батько Василя Ломаченка Анатолій хотів перенести бій з Теофімо Лопесом.

Про це повідомляє BoxingScene.

Виявилося, що перед боєм українець травмував праве плече, через що він відчував дискомфорт і біль. 

Після одного уколу знеболювального лікар заборонив Ломаченко тренуватися і він пропустив тиждень спарингів.

Батько і тренер боксера Анатолій Ломаченко наполягав на тому, щоб перенести поєдинок з Лопесом, але Василь не погодився.

Нагадаємо, що Ломаченко переніс операцію на плечі в понеділок, 19 жовтня.

Коментарі ()