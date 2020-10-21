Батько Ломаченка хотів перенести бій з Лопесом через травму

Через знеболюючого уколу Ломаченко пропустив тиждень тренувань і спарингів

Тренер і батько Василя Ломаченка Анатолій хотів перенести бій з Теофімо Лопесом.

Про це повідомляє BoxingScene.

Виявилося, що перед боєм українець травмував праве плече, через що він відчував дискомфорт і біль.

Після одного уколу знеболювального лікар заборонив Ломаченко тренуватися і він пропустив тиждень спарингів.

Батько і тренер боксера Анатолій Ломаченко наполягав на тому, щоб перенести поєдинок з Лопесом, але Василь не погодився.

Нагадаємо, що Ломаченко переніс операцію на плечі в понеділок, 19 жовтня.