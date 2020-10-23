Критика уболівальників, яка спрямована в бік українця Василя Ломаченка через поразку Теофімо Лопесу, є несправедливою.

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі Костя Цзю.

"Це справа самих людей. Є таке слово лояльність. Виграв ти чи програв. Якщо він твій справжній уболівальник, фанат, відданий тобі, він буде з тобою назавжди. Ті, хто так коментують програш мого друга Василя Ломаченка, - це мерзенні вболівальники.

Звичайно, Василь Ломаченко недопрацював в цьому бою. Я не хочу сказати, що його засудили. Він непереконливо виступав цього разу, на відміну від попередніх поєдинків. На чужій території так не можна виступати. Він не програв, але він не виграв. І незважаючи на це, Василь Ломаченко для мене залишається одним з найкращих боксерів в легкій вазі", - заявив Цзю.